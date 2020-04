Zabudnutý list

...voľakedy boli takéto listy jedinou formou komunikácie. A práve preto som sa rozhodla napísať ti jeden...

Môj drahý,

Vždy ma fascinovalo vedomie, že voľakedy boli takéto listy jedinou formou komunikácie. A práve preto som sa rozhodla napísať ti jeden. Považujem to, v dnešnom svete, za niečo nezvyčajné a krásne, presne ako sme my dvaja.

Myslím, že neostanem len pri tomto jednom liste, lebo už len pocity, ktoré mám pri jeho písaní ma napĺňajú energiou. A keďže neostane len pri tomto jedinom, rozhodla som sa, že ti budem písať o veciach, ktoré majú alebo by mohli zostať len v týchto listoch. Nemusíme sa o nich zhovárať ani ich rozoberať. Môžu zostať naším tajomstvom, možno krehkou spomienkou.

Vieš, čas plynie a všetci starneme, dospievame, dozrievame, uvedomujem si, že nemáme toľko času. Voda v riekach tečie prirýchlo a ja mám pocit, akoby sa mi život iba rýchlo presýpal pomedzi prsty. Niekedy mám chuť zastaviť čas, poobzerať sa, vidieť, cítiť, vnímať. Mám pocit, že svet nám ponúka nekonečne veľa možností. Možností ako žiť, ako neumrieť. Neumrieť v jednotvárnosti. Je vôbec možné, aby človek žil a nielen prežíval? Dokážeme vôbec využiť tie možnosti, ktoré nám svet ponúka? A je tá jednotvárnosť naozaj taká zlá alebo sa len bojíme názorov iných ľudí?!

Tak veľmi nám záleží na tom, aby sme potešili iných, že pri tom zabúdame na seba samých. Alebo sme príliš sebeckí, ak to tak nie je? Žijeme podľa názorov a očakávaní druhých. Čo ak by to tak nebolo?! Možno by ľudia boli omnoho šťastnejší, keby ich netrápilo, čo si o nich iní myslia. Napriek tomu, že asi nie som jediná, ktorá takto uvažujem, ľudia aj tak dbajú na názory iných. Každý chce uspieť v tomto svete, svete plnom názorov a odlišností. Som aj ja taká? Je mojím snom uspieť? Asi áno, ak za úspech považujeme zachytávanie každodenných maličkostí a pochopenie, že život, ktorý nám bol daný, je o toľko viac ako len sláva a bohatstvo. Človek môže byť bohatý, a pritom mať prázdnu peňaženku. Lenže na svete to chodí inak, a práve preto sme, my ľudia, takí akí sme. Málo ľudí na svete vie, na čom v skutočnosti záleží.

Povedať veci takého druhu nahlas, nemá pre každého význam. Pre mňa majú slová vložené na papier občas väčší význam ako tie bezvýznamné, ktoré občas vypustíme z úst. A naopak, niekedy tie z úst vypustené slová dokážu skrášliť naše každodenné bytie.

Možno si po dočítaní tohto listu povieš, že to nebolo to, čo si čakal. Ver mi, ani ja som to nečakala. No je to spôsob ako s tebou môžem zdieľať svoje myšlienky. Takto ti možno budem schopná priblížiť svoj svet, hlavne ten, do ktorého ešte nevidíš.

S láskou iba Tvoja